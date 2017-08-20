مقتل 18 مدنيا في غارات للتحالف الدولي بشمال شرقي سوريا

قتل 18 مدنيا على الاقل بينهم ثلاثة اطفال السبت في غارات للتحالف الدولي ضد الجهاديين الذي تقوده واشنطن استهدفت قرية يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية في شمال شرقي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان الاحد.

واورد المرصد ان الغارات استهدفت قرية الجزاع في جنوب محافظة الحسكة حيث لا يزال الجهاديون يسيطرون على بقعة صغيرة.

واوضح ان القتلى الـ18 كانوا "في منطقة مسجد ومنازل مجاورة لها".

واسفرت الغارات ايضا عن مقتل ثلاثة من مقاتلي التنظيم المتطرف.

ومنذ بدء عملياته الجوية في سوريا والعراق، يؤكد التحالف انه يتخذ تدابير لتجنب سقوط ضحايا مدنيين. لكنه اقر بمسؤوليته عن مقتل 624 مدنيا في ضربات منذ 2014، وفق حصيلة نشرها في بداية اب.