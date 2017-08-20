أخبار دولية
20 آب 2017 - 14:17
Back

مقتل 18 مدنيا في غارات للتحالف الدولي بشمال شرقي سوريا

التحالف يؤكد انه يتخذ تدابير لتجنب سقوط ضحايا مدنيين Lebanon, news ,lbci ,أخبار سوريا,واشنطن ,التحالف يؤكد انه يتخذ تدابير لتجنب سقوط ضحايا مدنيين
episodes
مقتل 18 مدنيا في غارات للتحالف الدولي بشمال شرقي سوريا

قتل 18 مدنيا على الاقل بينهم ثلاثة اطفال السبت في غارات للتحالف الدولي ضد الجهاديين الذي تقوده واشنطن استهدفت قرية يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية في شمال شرقي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان الاحد.

 

  واورد المرصد ان الغارات استهدفت قرية الجزاع في جنوب محافظة الحسكة حيث لا يزال الجهاديون يسيطرون على بقعة صغيرة.

 

   واوضح ان القتلى الـ18 كانوا "في منطقة مسجد ومنازل مجاورة لها".

 

   واسفرت الغارات ايضا عن مقتل ثلاثة من مقاتلي التنظيم المتطرف.

 

   ومنذ بدء عملياته الجوية في سوريا والعراق، يؤكد التحالف انه يتخذ تدابير لتجنب سقوط ضحايا مدنيين. لكنه اقر بمسؤوليته عن مقتل 624 مدنيا في ضربات منذ 2014، وفق حصيلة نشرها في بداية اب.

 

الإعلان
إقرأ أيضاً