ترامب سيعلن استراتيجيته في شأن افغانستان مساء الاثنين

كشف وزير الدفاع جيم ماتيس ان الادارة الأميركية توصلت الى استراتيجية جديدة لافغانستان

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LBCI News Lebanon

يعرض الرئيس الاميركي دونالد ترامب مساء الاثنين استراتيجيته في افغانستان مع بروز تساؤل كبير حول ما سيكون عليه عديد القوات الاميركية في هذا البلد بعد نزاع مستمر منذ 16 عاما.

وأعلن البيت الابيض الاحد ان الرئيس الاميركي سيتحدث من قاعدة فورت ماير العسكرية جنوب غربي واشنطن.

وأوضحت الرئاسة الاميركية ان ترامب سيعرض رؤيته بشأن مستقبل "التزام أميركا في كل من افغانستان وجنوب آسيا".

واتى هذا الاعلان بعيد كشف وزير الدفاع جيم ماتيس ان الادارة الأميركية توصلت الى استراتيجية جديدة لافغانستان بعد مناقشات "حامية"، الا ان الرئيس دونالد ترامب هو الذي سيعلنها.