ترامب سيعلن استراتيجيته في شأن افغانستان مساء الاثنين

يعرض الرئيس الاميركي دونالد ترامب مساء الاثنين استراتيجيته في افغانستان مع بروز تساؤل كبير حول ما سيكون عليه عديد القوات الاميركية في هذا البلد بعد نزاع مستمر منذ 16 عاما.
وأعلن البيت الابيض الاحد ان الرئيس الاميركي سيتحدث من قاعدة فورت ماير العسكرية جنوب غربي واشنطن.
وأوضحت الرئاسة الاميركية ان ترامب سيعرض رؤيته بشأن مستقبل "التزام أميركا في كل من افغانستان وجنوب آسيا".
واتى هذا الاعلان بعيد كشف وزير الدفاع جيم ماتيس ان الادارة الأميركية توصلت الى استراتيجية جديدة لافغانستان بعد مناقشات "حامية"، الا ان الرئيس دونالد ترامب هو الذي سيعلنها.