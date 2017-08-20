بوتين يريد "الحد" من تأثير الدولة على الانترنت ووسائل الاعلام

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاحد انه يجب "الحد وحتى الغاء" تأثير الدولة على الانترنت ووسائل الاعلام، مع العلم بان وسائل الاعلام ومواقع الانترنت في روسيا تخضع لرقابة مشددة من قبل السلطات.

وقال الرئيس الروسي في خلال منتدى عقد في القرم مع الشبيبة الروسية "في حال وضع المجتمع بنفسه نظاما يحدد المعايير الاخلاقية، سيكون عندها من المناسب الحد لا بل الغاء -والافضل الغاء- تأثير الدولة في هذه العملية".

وتابع "ما يحظره القانون يجب ان يمنع، اكان على الانترنت او على التلفزيونات او في وسائل الاعلام الاخرى"، مضيفا انه "على اتصال ولو بشكل غير دائم، بمديري ابرز قنوات التلفزيون".

وتأتي هذه التصريحات وسط رقابة مشددة مفروضة على الانترنت منذ سنوات عدة في روسيا. والمعروف ان المعارضة تستخدم بشكل واسع مواقع التواصل الاجتماعي في نشاطاتها.