رئيس وزراء كندا يحذر المهاجرين من دخول بلاده بصورة "غير مشروعة"

أعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو اليوم انه "لا فرصة" لأحد يدخل البلاد "بصورة غير مشروعة".

وكان ترودو قد كتب على تويتر يوما أنه يرحب بدخول اللاجئين السوريين إلى بلاده.

وأبلغ ترودو الصحفيين في مونتريال بعد محادثات أجراها مع نظيره الأيرلندي ليو فارادكار "كندا مجتمع مفتوح ويرحب (بالآخرين)... لكن دعوني أقول بوضوح. نحن أيضا بلد تحكمه قوانين ودخول كندا بصورة غير مشروعة ليس فرصة وهناك قواعد صارمة خاصة بالهجرة والجمارك سوف يتعين إتباعها ولا شك في ذلك".

وكانت إحصائيات حكومية قد أظهرت الأسبوع الماضي أن عدد المهاجرين الذين عبروا الحدود إلى كندا بصورة غير مشروعة قادمين من الولايات المتحدة زاد بأكثر من ثلاثة أمثال في تموز.