اصطدام مدمرة أميركية بناقلة نفط شرقي سنغافورة... وفقدان 10 بحارة وجرح 5 آخرين

يأتي هذا الحادث بعد شهرين من حادث اصطدام مماثل وقع في 17 حزيران

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LBCI News Lebanon

أعلنت البحرية الأميركية فقدان 10 من بحارة المدمرة "يو اس اس جون اس. ماكين" وإصابة 5 آخرين بجروح اثر اصطدام المدمرة الاميركية بناقلة النفط "ألنيك ام سي" اثناء ابحارهما فجر الاثنين شرقي مضيقي ملقة وسنغافورة.

وكانت البحرية اعلنت في بيان اول ان "التقارير الاولية تشير الى ان "جون اس. ماكين" اصيبت باضرار في جانبها الايسر الخلفي".

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ويأتي هذا الحادث بعد شهرين من حادث اصطدام مماثل وقع في 17 حزيران قبالة سواحل اليابان بين المدمرة الاميركية "يو اس اس فيتزجيرالد" وناقلة حاويات ترفع علم الفيليبين مما ادى لمقتل سبعة من بحارة السفينة الحربية الاميركية واصابتها باضرار جسيمة.



