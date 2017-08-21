بدء المناورات الاميركية الكورية الجنوبية في اجواء من التوتر

تجري مناورات 2017 في اجواء من التوتر الشديد والحرب الكلامية الحادة بين واشنطن وبيونغ يانغ

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LBCI News Lebanon

بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الاثنين تدريباتهما العسكرية المشتركة التي حذرت بيونغ يانغ مسبقا من انها ستؤدي الى تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

واعلن الجيش الكوري الجنوبي بدء المناورات التي يشارك فيها عشرات الآلاف جندي وتحمل اسم "اولتشي حارس الحرية" (اولتشي فريدوم غارديان).

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وتعتمد هذه المناورات الى حد كبير على عمليات وهمية باجهزة الكمبيوتر ويفترض ان تستمر اسبوعين.

وتؤكد واشنطن وسيول ان هذه المناورات دفاعية لكن بيونغ يانغ ترى فيها تجربة استفزازية لغزو اراضيها.



وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية ان هذه التدريبات تهدف إلى إشعال حرب نووية في شبه الجزيرة الكورية بأي ثمن.

وتجري مناورات 2017 في اجواء من التوتر الشديد والحرب الكلامية الحادة بين واشنطن وبيونغ يانغ. وتحمل هذه المناورات التي تجري سنويا منذ 1976 اسم جنرال دافع عن مملكة كورية سابقة في مواجهة الغزاة الصينيين.

ويشارك في المناورات عدد يصل الى خمسين الفا من الجنود الكوريين الجنوبيين و17 الفا و500 عسكري اميركي مقابل 25 الف جندي اميركي العام الماضي.