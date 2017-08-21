التعرف على هوية منفذ اعتداء برشلونة... والبحث عنه يشمل جميع دول أوروبا

لم تعد ملاحقة هذا الرجل تقتصر على قطالونيا...

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LBCI News Lebanon

أكدت الشرطة الاسبانية الاثنين انها تعرفت على هوية سائق الشاحنة التي دهست المارة في شارع لارامبلا السياحي في برشلونة مما ادى الى مقتل 13 شخصا.

وأبلغت السلطات الاسبانية جميع اجهزة الشرطة الاوروبية هوية السائق واسمه يونس ابو يعقوب، بحسب ما اعلن وزير الداخلية في اقليم كاتالونيا جواكيم فورن.

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وقال جواكيم فورن عبر اذاعة كاتالونيا "علينا ان نتحدث الى اجهزة الشرطة الاوروبية لابلاغها هوية هذا الشخص الملاحق على الارجح في كل الدول الاوروبية".

والمغربي البالغ من العمر 22 عاما لا يزال متواريا، ولم تستبعد السلطات أمس الأحد احتمال تسلل أبو يعقوب عبر الحدود إلى فرنسا.

ولفت الى ان عملية تعقب السائق اتسعت لتشمل دولا أوروبية أخرى.

وقال فورن لإذاعة قطالان راديو "لم تعد ملاحقة هذا الرجل تقتصر على كاتالونيا بل إنها تشمل الآن جميع دول أوروبا، إنه مسعى تضطلع به الشرطة الأوروبية".