البابا فرنسيس يدعو لمنح "تأشيرات دخول انسانية" للفارين من النزاعات

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دعا البابا فرنسيس الى منح "تأشيرات دخول انسانية" للمهاجرين الفارين من النزاعات، مطالبا بالاعتراف بقدراتهم وامكاناتهم وتقييمها في شكل ملائم.وقال البابا في رسالته لمناسبة اليوم العالمي للمهاجر واللاجئ المصادف في 14 كانون الثاني 2018 ونشرت قبل أشهر من موعده: "يجب تعزيز وتبسيط عملية منح تأشيرات الدخول الإنسانية ولمِّ شمل العائلة. وأود أن أؤكد أهمية توفير الإقامة الأولية الملائمة والكريمة للمهاجرين واللاجئين".وأضاف: "اذا تم الاعتراف بقدرات المهاجرين وطالبي اللجوء وإمكانياتهم وتم تقييمها بشكل ملائم يمكنها عندها أن تشكّل موردًا حقيقيًّا للجماعات التي تستقبلهم. لذلك، واحتراما لكرامتهم، آمل أن يُمنح المهاجرون في بلدان الوصول حرية التنقل وفرص العمل وإمكانية الحصول على وسائل الاتصال".