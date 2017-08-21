قتيل قرب برشلونة قد يكون المشتبه بتنفيذه الاعتداء في المدينة

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قتلت الشرطة الاسبانية الاثنين رجلا قرب برشلونة، قد يكون يونس ابو يعقوب الذي يشتبه بانه سائق الشاحنة التي دهست حشدا الخميس في هذه المدينة، بحسب مصدر مقرب من التحقيق.وأكدت الشرطة في كاتالونيا ان رجلا يرتدي على ما يبدو حزاما ناسفا قتل في سوبيراتس على بعد نحو 60 كلم من برشلونة، إلا أنها لم تحدد هويته.ويشتبه بأن ابو يعقوب (22 عاما) هو الذي قاد شاحنة دهست حشدا من السياح والسكان المحليين الخميس في جادة لارامبلا في برشلونة وقتل 13 شخصا على الفور.وفر من المكان سيرا على الاقدام وطعن احد المارة حتى الموت، وسرق سيارته وفر بها من المدينة.