العاهل الاردني والرئيس التركي يدعوان الى مفاوضات سلام جديدة

الإعلان

دعا العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني والرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى اطلاق مفاوضات سلام جديدة "جادة وفاعلة" بين اسرائيل والفلسطينيين تتم وفق "جدول زمني واضح"، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي.ودعا الملك واردوغان خلال مباحثاتهما في عمان الى "إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين وإسرائيل تنهي الصراع استنادا لحل الدولتين بما يكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 حزيران 1967 عاصمتها القدس الشرقية.واكدا ان مفاوضات السلام الجديدة يجب أن تتم وفقاً لجدول زمني واضح، وأن تستند لقرارات الشرعية الدولية، خصوصا مبادرة السلام العربية، التي تم تبنيها عام 2002، وتم إعادة إطلاقها في قمة عمّان في آذار هذا العام.