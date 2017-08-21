"طيران الامارات" او "طيران الإتحاد"؟...المشنوق يوضح

بعد نشر موقع "الإمارات اليوم" خبرا عن لسان متحدث باسم "طيران الإمارات " مفاده أن "لا صحة للكلام عن تعرض إحدى طائراتها لمخطط تفجيري"، وبعد تدقيق وزارة الداخلية اللبنانية بلامر تبين أن الخبر ليس رسميا وليس منشورا على أي من الوكالات الإخبارية الإماراتية الرسمية.

واوضحت الوزارة أن طائرة تابعة لشركة "طيران الإتحاد" الإماراتية هي التي تعرضت للمحاولة، وليس "طيران الإمارات".

وجاء في بيان المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية: " كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق كان واضحا ومفاده أن العبوة المفخخة لم تصعد إلى متن الطائرة، بل عادت أدراجها بسبب زيادة في وزن حقيبة اليد" التي كانت تحمل آلة فرم اللحمة المفخخة وألعاب الأطفال، وهو إجراء إحترازي إضافي من شركة "الاتحاد" وقد أنقذ الطائرة.

والجدير ذكره أن السلطات الأسترالية ألقت القبض على الشقيقين خياط لاحقا في مقر إقامتهما والسلطات اللبنانية ألقت القبض على الشقيق الثالث.