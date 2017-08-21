أخبار دولية
21 آب 2017 - 16:03
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الرجل الثاني في الفاتيكان يبحث الملف السوري في موسكو

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الرجل الثاني في الفاتيكان يبحث الملف السوري في موسكو
التقى الرجل الثاني في الفاتيكان بييترو بارولان في موسكو مسؤولا كبيرا في الكنيسة الارثوذكسية، وبحث معه الوضع في سوريا  في اليوم الاول من زيارة له الى روسيا من المقرر ان يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
     
والتقى الكاردينال بارولان المتروبوليت ايلاريون مدير العلاقات الخارجية لدى الكنيسة الارثوذكسية الروسية، وشدد الاثنان حسب ما نقلت وكالة تاس للانباء عن المتحدث باسم الكنيسة الروسية الكسي ديكاريف على "تلاقي وجهات نظرهما ازاء ضرورة اقرار السلام في سوريا".
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وتابع المتحدث ديكاريف "تم التشديد ايضا خلال الاجتماع على ان العودة الى السلام لن تكون ممكنة الا بعد رحيل كل المقاتلين من الاراضي المحتلة".
 
 
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