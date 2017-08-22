اين هي ايران من أزمة اليمن؟

أعلن وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي الاثنين ان ايران، المتهمة بدعم المتمردين الحوثيين في اليمن، لا يمكن أن تساهم في حل الأزمة في البلد الذي تمزقه الحرب منذ سنوات عدة لأنها "سبب الأزمة".

وردا على سؤال عما اذا كانت ايران بوسعها المساهمة في حل سياسي في اليمن، قال المخلافي للصحافيين في نيويورك إن "إيران هي سبب الأزمة، إيران مستمرة في دعم الحوثيين والأسلحة الإيرانية يتم تهريبها (للحوثيين)، إيران جزء من الأزمة، وليست جزءا من الحل".

وكان المخلافي يتحدث بعد غداء نظمته البعثتان اليمنية والسعودية لغالبية البعثات الدبلوماسية في الامم المتحدة.

بدوره، قال السفير السعودي في الامم المتحدة عبد الله المعلمي إن "إيران ليس لها دور لتلعبه في المنطقة".