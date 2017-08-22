ترامب يكشف عن استراتيجية عسكرية في افغانستان تناقض ما كان يعلنه…

"حدسي الأساسي يدفعني للانسحاب"...

Lebanon, news ,lbci ,أخبار افغانستان,دونالد ترامب,"حدسي الأساسي يدفعني للانسحاب"...

LBCI News Lebanon

"حدسي الأساسي يدفعني للانسحاب"...لكن الرئيس الاميركي دونالد ترامب خدع حدسه الذي عبر عنه طويلاً في خلال حملته الانتخابية ممهدا الطريق امام زيادة عدد القوات الأميركية في أفغانستان من دون ان يحدد جدولا زمنيا للمدة التي ستبقى فيها القوات الأميركية هناك.