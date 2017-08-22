القوات العراقية تدخل تلعفر وتستعيد السيطرة على حيين

الإعلان

أعلنت قوات الحشد الشعبي العراقية استعادة أول حيين داخل مدينة تلعفر، آخر أكبر معاقل تنظيم داعش في محافظة نينوى في شمال البلاد.وافاد البيان ان "اللوائين الحادي عشر والثاني بالحشد الشعبي حررا حي النور جنوب شرق تلعفر بالكامل" مضيفا ان "اللواء الحادي عشر وفرقة التدخل السريع وقطاعات الجيش العراقي تمكنوا من تحرير حي الكفاء بالكامل من سيطرة داعش الاجرامي".وبدأت القوات العراقية عملية عسكرية كبرى فجر الأحد لاستعادة مدينة تلعفر بمشاركة الاف المقاتلين من مختلف صفوف القوات العراقية.وتقع تلعفر على بعد نحو 70 كيلومترا إلى غرب مدينة الموصل التي استعادت القوات العراقية السيطرة عليها في تموز الماضي، في ما اعتُبر ضربة قاسية لتنظيم الدولة الإسلامية.