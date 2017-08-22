عقوبات أميركية على أفراد من الصين وروسيا بتهمة مساعدة كوريا الشمالية

أعلنت الولايات المتحدة انها فرضت عقوبات على عشر كيانات وستة أشخاص من الصين وروسيا، لمساهمتهم في تطوير البرنامج النووي الكوري الشمالي.

وأكد وزير الخزانة الاميركي ستيفن منوتشين في بيان ان "وزارة الخزانة ستزيد الضغوط على كوريا الشمالية عبر استهداف الذين يدعمون تطوير برامجها النووية والبالستية، وعزلهم عن النظام المالي الاميركي".

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ولفت البيان الى انه "من غير المقبول ان يقوم أشخاص او شركات في الصين وفي روسيا او في أي مكان آخر، بافساح المجال أمام كوريا الشمالية لكي تستفيد من عائدات تستخدم لتطوير أسلحة دمار شامل".