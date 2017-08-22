واشنطن: هل سيتم تفتيش المواقع العسكرية الإيرانية بموجب الاتفاق النووي؟

أعلنت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة يوم الثلاثاء ان الولايات المتحدة تريد أن تعرف ما إذا كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتزم تفتيش مواقع عسكرية إيرانية للتأكد من التزام طهران باتفاق نووي تم التوصل إليه عام 2005

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وستلتقي هيلي مع مسؤولي الوكالة في فيينا اليوم الأربعاء لبحث ما وصفته بمهمة لتقصي الحقائق تمثل جزءا من مراجعة الرئيس دونالد ترامب للاتفاق الذي توصلت إليه إيران مع القوى الكبرى للحد من برنامجها النووي مقابل رفع معظم العقوبات عنها.

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ورفضت السلطات العليا الإيرانية بشكل قاطع منح المفتشين الدوليين إذنا بدخول المواقع العسكرية الإيرانية وأبلغ مسؤولون إيرانيون رويترز بأن أي خطوة من هذا القبيل ستؤدي إلى عواقب وخيمة.