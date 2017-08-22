برلين وباريس وكييف وموسكو تؤيد إرساء هدنة في شرق أوكرانيا

أكّد قادة كل من روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا خلال اتصال هاتفي الثلاثاء دعمهم "الحازم" لإرساء هدنة في شرق أوكرانيا مع انطلاقة العام الدراسي المقرّرة في 1 أيلول ، على ما أعلن الكرملين.

وأوضح الكرملين في بيان أنّ أطراف الاتصال "دعموا بحزم" القرار الذي يُنتظر أن تعلنه مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا في 23 آب في شأن إعلان هدنة لمناسبة بداية العام الدراسي.

وتابع البيان أنّ "القادة أعربوا عن أملهم في أن يؤدي وقف إطلاق النار هذا، إلى تحسن مطرد في الحالة الأمنية لصالح أطفال المدارس وعموم السكان المدنيين في دونباس".

وأودى النزاع في أوكرانيا منذ ثلاثة أعوام بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص.