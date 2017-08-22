مادورو يطلب مساعدة الفاتيكان...ويعلن توجهه إلى موسكو قريبا

طلب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الثلاثاء مساعدة الفاتيكان من اجل صدّ "التهديد العسكري الأميركي" لفنزويلا، معلناً من جهة ثانية أنه سيتوجه إلى موسكو قريباً للقاء نظيره الروسي.

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الى ذلك، أعلن مادورو سعيه إلى الحصول على مساعدة دوليّة لتوقيف النائبة العامة السابقة المعزولة لويزا أورتيغا التي فرّت من البلاد بعد أن أصبحت أحد رموز المعارضة في فنزويلا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تُعارض بلاده سياسات مادورو، قد هدّد باستخدام "الخيار العسكري" لوضع حد لأزمة فنزويلا.

وخلال كملة له الثلاثاء، دعا مادورو البابا فرنسيس إلى صدّ "التهديد العسكري" الأميركي عن بلاده.

وتطرّق مادورو من جهة ثانية إلى علاقات بلاده بروسيا التي اعتبرت تهديد ترامب لفنزويلا "غير مقبول"، مبدياً رغبته في "مواصلة تقوية اتفاق التعاون العسكري" بين كراكاس وموسكو "بهدف الدفاع عن سيادة فنزويلا".