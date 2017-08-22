اعتقال شخصين في المغرب بسبب الاشتباه بصلتهما بمهاجمي برشلونة

أعلنت قناة (2إم)التلفزيونية الرسمية يوم الثلاثاء ان السلطات المغربية اعتقلت شخصين يُشتبه بصلتهما بالأشخاص الذين يُزعم ارتكابهم هجوما بسيارة فان أسفر عن قتل 13 شخصا في مدينة برشلونة الإسبانية .

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وأوضحت القناة أن أحد الرجلين يبلغ من العمر 28 عاما واعتُقل في الناضور قرب جيب مليلية الإسباني وعاش في برشلونة 12 عاما ويُشتبه بصلته بتنظيم الدولة الإسلامية وبالتخطيط لشن هجوم على السفارة الإسبانية في الرباط. ولم تذكر القناة تفاصيل المؤامرة المزعومة.

وقالت القناة إن مشتبها به آخر اعتُقل في بلدة وجدة القريبة من حدود المغرب مع الجزائر . وكان هذا الشخص يقطن في بلدة ريبول الصغيرة في شمال شرقي إسبانيا والتي كان يعيش فيها كثيرون من أعضاء الخلية.

وأضافت القناة إن هذين الشخصين اعتقلا يوم الأحد. ولم يرد المسؤولون المغاربة على طلبات للتعليق.