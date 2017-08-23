نتنياهو لبوتين: دور إيران المتنامي في سوريا يهدد إسرائيل

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن دور إيران المتنامي في سوريا يشكل تهديدا لإسرائيل والشرق الأوسط والعالم.

وقال نتنياهو لبوتين خلال محادثات في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود "سيادة الرئيس.. بالجهود المشتركة نهزم الدولة الإسلامية وهذا أمر مهم جدا. لكن الأمر السيئ هو أنه أينما تختفي جماعة الدولة الإسلامية تظهر إيران".

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وأضاف "لا يمكننا أن ننسى للحظة واحدة أن إيران تهدد كل يوم بإبادة إسرائيل... إنها تسلح المنظمات الإرهابية وترعى الإرهاب وتبادر به".

وتابع قائلا "إيران في طريقها بالفعل للسيطرة على العراق واليمن وتسيطر بدرجة كبيرة بالفعل على لبنان".