أخبار دولية
23 آب 2017 - 08:34
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للمرة الأولى...الاحترام سيد الموقف على الجبهة الكورية الشمالية - الاميركية

نتائج إيجابية قريبة... Lebanon, news ,lbci ,أخبار الولايات المتحدة, دونالد ترامب,كوريا الشمالية,نتائج إيجابية قريبة...
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للمرة الأولى، الاحترام هو سيد الموقف على الجبهة الكورية الشمالية - الاميركية، فبعدما تصاعدت الحرب الكلامية والتهديدات بين الطرفين، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تصريحاته النارية بدأت تؤتي ثمارها، مشيراً إلى أنه ربما يسفر ذلك عن نتائج إيجابية. 
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