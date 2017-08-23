أخبار دولية
23 آب 2017 - 08:34
23/08/2017 08:34:15
للمرة الأولى...الاحترام سيد الموقف على الجبهة الكورية الشمالية - الاميركية
نتائج إيجابية قريبة...
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LBCI News Lebanon
للمرة الأولى، الاحترام هو سيد الموقف على الجبهة الكورية الشمالية - الاميركية، فبعدما تصاعدت الحرب الكلامية والتهديدات بين الطرفين، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تصريحاته النارية بدأت تؤتي ثمارها، مشيراً إلى أنه ربما يسفر ذلك عن نتائج إيجابية.
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