للمرة الأولى...الاحترام سيد الموقف على الجبهة الكورية الشمالية - الاميركية

نتائج إيجابية قريبة...

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الولايات المتحدة, دونالد ترامب,كوريا الشمالية,نتائج إيجابية قريبة...

LBCI News Lebanon

للمرة الأولى، الاحترام هو سيد الموقف على الجبهة الكورية الشمالية - الاميركية، فبعدما تصاعدت الحرب الكلامية والتهديدات بين الطرفين، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تصريحاته النارية بدأت تؤتي ثمارها، مشيراً إلى أنه ربما يسفر ذلك عن نتائج إيجابية.