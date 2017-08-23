أخبار دولية 23 آب 2017 - 08:42 23/08/2017 08:42:05 النزيف اليمني مستمر... والحوثيون يتهمون صالح بالغدر

مقتل اكثر من ثلاثين شخصا في غارات جوية استهدفت فندقا في صنعاء

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LBCI News Lebanon

حدثان في اليمن اليوم، الاول مقتل اكثر من ثلاثين شخصا في غارات جوية استهدفت فندقا في صنعاء، والثاني اتهام اللجان الشعبية التابعة للحوثيين الرئيس السابق علي عبد الله الصالح بالغدر... الإعلان