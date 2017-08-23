أخبار دولية
23 آب 2017 - 12:44
23/08/2017 12:44:27
900 مليون دولار...دين العراق المستحق للبنان
حجم الديون العراقية المستحقة
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LBCI News Lebanon
900 مليون دولار هو حجم الديون العراقية المستحقة لنحو 100 شركة لبنانية عملت في العراق منذ ثمانينات القرن الماضي وحتى العام 2003 ولم تتمكن هذه الشركات بعد من تحصيل هذه الديون.
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