إلغاء حفل بهولندا بسبب "تهديد إرهابي" واعتقال سائق شاحنة

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أعلنت السلطات الهولندية عثورها على شاحنة صغيرة تحمل لوحة تسجيل اسبانية محمّلة أسطوانات غاز في وقت متأخر الأربعاء في روتردام، بعد إلغاء الشرطة حفلاً موسيقياً في هذه المدينة في اللحظة الأخيرة "بسبب تهديد إرهابي".وذكرت شرطة روتردام في تغريدة "تم اعتقال سائق الشاحنة الإسباني ونقله إلى مركز الشرطة".واشارت الى أنّ فريقًا من خبراء المتفجرات "كانوا يتفحصون الشاحنة الصغيرة" التي عثر عليها قرب قاعة ماسيلو للحفلات الغنائية في المدينة.يأتي ذلك بعد أقلّ من أسبوع على اعتداءي إسبانيا الخميس اللذين أدّيا إلى مقتل 15 شخصاً وتبنّاهما تنظيم الدولة الإسلامية.