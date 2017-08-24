أخبار دولية
24 آب 2017 - 00:53
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فرنسا متمسكة بعدم تغيير تفويض قوة الامم المتحدة في جنوب لبنان

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فرنسا متمسكة بعدم تغيير تفويض قوة الامم المتحدة في جنوب لبنان
اكدت فرنسا انها ترفض تغيير التفويض الحالي لجنود قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان والذي تنتهي مدته نهاية اب .
     
وشددت مساعدة مندوب فرنسا لدى الامم المتحدة آن غيغين للصحافيين على أن فرنسا تريد ابقاء هذا التفويض كما هو، اي كما حدده القرار 1701 الذي صدر العام 2006 لجهة احترام وقف الاعمال الحربية بين اسرائيل وتنظيم حزب الله.
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واثر الاجتماع، أوضح السفير الروسي لدى الامم المتحدة فاسيلي نيبينزي ان حكومته ترى بدورها ان لا حاجة لتغيير تفويض القوة الاممية، لافتا الى ان هذا الموقف عبر عنه اطراف عديدون خلال المناقشات.
 
لكنّ المندوبة الاميركية لدى المنظمة الدولية نيكي هايلي قالت في بيان "لا يمكن لمجلس الأمن أن يتبنّى نهجاً اعتيادياً، نظراً إلى التحديات".
 
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