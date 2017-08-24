واشنطن تتعهد بتعزيز الجيش الاوكراني وابقاء العقوبات على روسيا

أكد وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس ان الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة الجيش الاوكراني، مشددا على ان العقوبات ضد روسيا ستبقى قائمة الى ان توقف موسكو دعم المتمردين وتعيد شبه جزيرة القرم الى اوكرانيا.

وقال ماتيس عقب لقاء الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو: "واشنطن وافقت مؤخرا على تسليم معدات عسكرية الى اوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار (148 مليون يورو) بهدف تعزيز قدراتها الدفاعية، إلا أن مسالة تزويدها بأسلحة فتاكة لا تزال قيد الدرس".

وأوضح "نحن ندرس حاليا مسألة الاسلحة الدفاعية الفتاكة"، مشيرا الى ان هذه الاسلحة "ليست استفزازية الا في حال كنت معتدياً. وبالطبع اوكرانيا ليست معتدية".