أخبار دولية
25 آب 2017 - 00:12
25/08/2017 00:12:01
مجلس الامن يطالب بوقف العراقيل التي تواجه قوات الامم المتحدة بجنوب السودان
دعوة لانهاء القتال في جنوب السودان
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LBCI News Lebanon
طلب مجلس الامن الدولي من حكومة جنوب السودان ان "توقف العراقيل" التي تواجه قوات الامم المتحدة (مينوس)، وحث الاطراف المتحاربين على "انهاء الاعمال القتالية" بحسب ما اعلن الخميس رئيس الدورة الحالية للمجلس.
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