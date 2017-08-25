مجلس الامن يطالب بوقف العراقيل التي تواجه قوات الامم المتحدة بجنوب السودان

طلب مجلس الامن الدولي من حكومة جنوب السودان ان "توقف العراقيل" التي تواجه قوات الامم المتحدة (مينوس)، وحث الاطراف المتحاربين على "انهاء الاعمال القتالية" بحسب ما اعلن الخميس رئيس الدورة الحالية للمجلس.