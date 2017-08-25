540 مدنيا قتلوا او خطفوا او جرحوا بهجمات لبوكو حرام بالنيجر

ضحايا ارهاب بوكو حرام في النيجر...

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LBCI News Lebanon





وقال مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية على موقعه الالكتروني "هناك زهاء 540 شخص قتلوا او جرحوا او خطفوا في (...) هجمات لبوكو حرام بالنيجر منذ شباط 2015".

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وذكر مصدر امني لوكالة فرانس برس ان بعض الضحايا قتلوا بالرصاص، او بعمليات انتحارية، او احرقوا احياء او ذبحوا.



ولم ينشر المكتب ارقاما بشان القتلى بين العسكريين في النيجر او مسلحي التنظيم المتطرف. اظهرت ارقام نشرتها الامم المتحدة ان 540 مدنيا على الاقل قتلوا او خطفوا او جرحوا بهجمات نسبت لجماعة بوكو حرام منذ شباط 2015 بمنطقة ديفا بجنوب شرقي النيجر.وقال مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية على موقعه الالكتروني "هناك زهاء 540 شخص قتلوا او جرحوا او خطفوا في (...) هجمات لبوكو حرام بالنيجر منذ شباط 2015".وذكر مصدر امني لوكالة فرانس برس ان بعض الضحايا قتلوا بالرصاص، او بعمليات انتحارية، او احرقوا احياء او ذبحوا.ولم ينشر المكتب ارقاما بشان القتلى بين العسكريين في النيجر او مسلحي التنظيم المتطرف.

خمسة قتلى في هجوم لبوكو حرام بنيجيريا

الى ذلك، قتل خمسة اشخاص بكمين نصبته جماعة بوكو حرام الجهادية بشمال شرقي نيجيريا بعد ايام من تفجيرات انتحارية اودت بحياة 28 شخصا وفق ما ذكرت مصادر محلية.فقد تعرضت قافلة شاحنات كانت تحت حراسة عسكريين وميليشيات مدنية تقاتل ضد بوكو حرام، لهجوم في قرية ميليري بمقاطعة كوندوغا التي استُهدفت مرارا في الاسابيع الاخيرة.