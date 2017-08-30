غارة للتحالف الدولي تعرقل تقدم قافلة داعش المتوجهة من لبنان الى شرق سوريا

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شن التحالف الدولي بقيادة واشنطن غارة جوية لعرقلة تقدم حافلات تقل مسلحين من تنظيم الدولة الاسلامية قادمة من لبنان ومتجهة نحو شرق سوريا، حسب ما اعلن متحدث للتحالف الاربعاء لوكالة فرانس برس.وأكد الكولونيل ريان ديلون للوكالة "لمنع القافلة من التقدم شرقا، احدثنا فجوة في الطريق ودمرنا جسرا صغيرا" في اشارة الى القيام بغارة جوية.وكان مئات المقاتلين من تنظيم الدولة الاسلامية غادروا الاثنين منطقة حدودية بين لبنان وسوريا، بناء على اتفاق يتيح لهم الانسحاب الى منطقة خاضعة لتنظيم الدولة الاسلامية في شرق سوريا.