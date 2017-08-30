أخبار دولية
30 آب 2017 - 13:12
30/08/2017 13:12:11
التسوية مع داعش هل تناقض مواقف للسيد نصرالله؟
لم يهضم العراق نتائج التسوية التي أبرمها حزب الله
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LBCI News Lebanon
لم يهضم العراق نتائج التسوية التي أبرمها حزب الله مع تنظيم داعش برعاية الجيش السوري، والتي افضت الى نقل إرهابيي داعش من القلمون الى البوكمال على الحدود السورية مع العراق، ونبش البعض في ارشيف السيد حسن نصرالله...
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