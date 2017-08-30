أخبار دولية
30 آب 2017 - 13:12
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التسوية مع داعش هل تناقض مواقف للسيد نصرالله؟

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لم يهضم العراق نتائج التسوية التي أبرمها حزب الله مع تنظيم داعش برعاية الجيش السوري، والتي افضت الى نقل إرهابيي داعش من القلمون الى البوكمال على الحدود السورية مع العراق، ونبش البعض في ارشيف السيد حسن نصرالله...
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