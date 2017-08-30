بيونغ يانغ: طوكيو "تعجّل بتدمير نفسها"

بيونغ يانغ تحذر طوكيو

Lebanon, news ,lbci ,أخبار طوكيو,اليابان,بيونغ يانغ تحذر طوكيو

LBCI News Lebanon

حذرت بيونغ يانغ طوكيو بانها تُخاطر "بتدمير نفسها" بشكل "وشيك" بسبب اصطفافها الى جانب واشنطن، وذلك وسط تزايد التوتر بعد اطلاق كوريا الشمالية صاروخا حلق فوق اليابان. وانتقدت وكالة الانباء الرسمية الكورية الشمالية طوكيو، قائلة "ان اليابان رفعت اكمامها لدعم العمليات التي يقوم بها سيّدها في مواجهة كوريا الشمالية". الإعلان واشارت الى ان "الصلة العسكرية" بين الحلفاء اصبحت "تهديدا خطيرا" لشبه الجزيرة الكورية.

وكانت اليابان قد حثت الولايات المتحدة على التقدم باقتراح لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية قد تستهدف عمالة كوريا الشمالية في الخارج وإمدادات النفط وصادرات النسيج حسبما أفاد دبلوماسيون. ترامب: الحوار مع كوريا الشمالية ليس هو الحل

في وقت، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الحوار ليس هو الحل للمواجهة المحتدمة مع كوريا الشمالية بشأن تطويرها صواريخ نووية لكن وزير دفاعه سارع لتأكيد أن الخيارات الدبلوماسية لا تزال مطروحة بينما طلبت روسيا من الولايات المتحدة ضبط النفس.