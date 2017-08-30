ماكرون يؤكد اعتماده "خطاب الحقيقة والبراغماتية" مع نظرائه الاجانب

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اعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون انه يتبنى "خطاب الحقيقة والبراغماتية" لمخاطبة نظرائه الاجانب وبينهم الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا الى انه يتطرق معهم الى المواضيع كافة ومن بينها المواضيع التي "تثير الغضب".واكد ماكرون في حديث لمطبوعة "لوبوان" الاسبوعية ينشر الخميس انه "يتحدث الى الجميع بطريقة مباشرة وصريحة جدا، فيما جرت العادة الا يتم الحديث عن المواضيع التي تثير الغضب".وقال الرئيس الفرنسي انه "مجبر على التحدث مع (الرئيس التركي رجب طيب) اردوغان كل اسبوع"، وذلك في وقت كان قصر الاليزيه اعلن ان ماكرون طالب الاحد بـ"الافراج السريع" عن الصحافي الفرنسي لو بورو المعتقل بتركيا.