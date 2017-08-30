جثث تعود لافراد اسرة واحدة داخل شاحنة غرقت جراء الاعصار هارفي

الإعلان

عثر على جثث ستة من افراد اسرة واحدة داخل شاحنتهم بعدما كانوا فقدوا منذ الاحد اثر فيضانات ناجمة عن الاعصار هارفي الذي اجتاح مدينة هيوستن حسبما ذكر عمدة مقاطعة هاريس.وفي وقت سابق الاربعاء، جاء في بيان لعمدة مقاطعة هاريس "نعلمكم بحزن اننا عثرنا على شاحنة غرقت في غرينز بايو، كانت تقلّ ستة أفراد من عائلة واحدة، خلال الفيضانات الاحد".وحوصرت الشاحنة البيضاء في مياه موحلة قبل ان يقذف بها التيار.وقد تمكن سامي سالديفار، سائق الشاحنة، من الخروج منها، لكنه عجز عن مساعدة والديه واحفادهما الاربعة.ولا يزال من الصعب تحديد العدد الدقيق للوفيات الناجمة عن الاعصار هارفي.الى ذلك، تقع هيوستون تحت ضغط في ظل وصول عشرات الآلاف إلى مراكز الإيواء بالمدينة هربا من المنازل والطرق التي غمرتها المياه بينما وقعت بعض حوادث السرقة والسطو المسلح مما أدى لفرض حظر تجول بعد منتصف الليل.