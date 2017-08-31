أخبار دولية
31 آب 2017 - 00:42
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مقتل رجل شرطة في تبادل لإطلاق النار بفندق في كاليفورنيا

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مقتل رجل شرطة في تبادل لإطلاق النار بفندق في كاليفورنيا
أعلن مسؤولون ان رجلا مزودا ببندقية قتل شرطيا بالرصاص بفندق في ساكرامنتو في كاليفورنيا وأصاب اثنين آخرين كانوا يبحثون عمن يشتبه أنه لص سيارات.
  
وذكر المتحدث باسم إدارة شرطة مقاطعة ساكرامنتو توني تيرنبول إن ضباط دورية الطريق السريع في كاليفورنيا طرقوا باب غرفة بفندق (رامادا إن) حين أطلق شخص بداخلها الرصاص عبر الباب والجدران فأصاب اثنين منهم.
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واشار قائد شرطة ساكرامنتو سكوت جونز للصحفيين الى إن نائبه روبرت فرنش وهو جد يبلغ من العمر 52 عاما قتل بالرصاص حين تبادل المسلح إطلاق النار مع الشرطة من شرفة خلفية وإنه توفي خلال نقله إلى المستشفى.
  
ونقل الضابطان المصابان إلى المستشفى وهما في حالة مستقرة.
 
 
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