أخبار دولية
31 آب 2017 - 01:46
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هذا ما كانت تنوي فعله قريبة المشتبه به الأساسي في اعتداءات بروكسل

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هذا ما كانت تنوي فعله قريبة المشتبه به الأساسي في اعتداءات بروكسل
حاولت قريبة لمحمد أبريني المشتبه به الأساسي في اعتداءات بروكسل عام 2016، الالتحاق بالجهاديين في سوريا قبل أن يتم توقيفها في اليونان، على ما أفاد مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها شبكة أر تي إل-تي في إي البلجيكية.
   
والقريبة هي المرأة الشابة البالغة من العمر 22 عاما التي سلمتها اليونان لبلجيكا بعد توقيفها في 18 آب في جزيرة كورفو بموجب مذكرة توقيف بلجيكية عممتها الشرطة الأوروبية يوروبول.
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ومثلت الشابة التي عرفت عنها الشبكة التلفزيونية الخاصة البلجيكية باسم "ه. أبريني" الأربعاء أمام غرفة المشورة في محكمة لياج في شرق بلجيكا.

وقررت هيئة التحقيق هذه تمديد اعتقالها، بحسب ما أفاد محاميها يانيك دو فليمينك لوكالة بلغا.
 
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