أخبار دولية
31 آب 2017 - 08:45
31/08/2017 08:45:00
هكذا أحيت بريطانيا الذكرى الـ20 لرحيل "أميرة القلوب" ديانا
الأميرة ديانا هي الزوجة الأولى للأمير تشارلز
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LBCI News Lebanon
عشرون عاماً مرّت على رحيل "أميرة القلوب" ديانا، كما يسمّيها البريطانيّون.
هي الزوجة الأولى للأمير تشارلز، أمير ويلز، ووالدة ابنيهما الأميرين وليام و هاري.
وفي ذكرى وفاتها، أحيا محبّوها الذكرى السنوية لرحيلها.
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