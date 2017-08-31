هكذا أحيت بريطانيا الذكرى الـ20 لرحيل "أميرة القلوب" ديانا

الأميرة ديانا هي الزوجة الأولى للأمير تشارلز

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LBCI News Lebanon

عشرون عاماً مرّت على رحيل "أميرة القلوب" ديانا، كما يسمّيها البريطانيّون.

هي الزوجة الأولى للأمير تشارلز، أمير ويلز، ووالدة ابنيهما الأميرين وليام و هاري.

وفي ذكرى وفاتها، أحيا محبّوها الذكرى السنوية لرحيلها.