وفاة لبناني لأسباب طبيعية خلال الحج في السعودية

القنصل العام للبنان في جدة شكر السلطات السعودية على اهتمامها بالحجاج اللبنانيين

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LBCI News Lebanon

طمأن القنصل العام للبنان في جدة زياد عطالله الذي يرافق الحجاج اللبنانيين، في اتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام" أن "جميع حجاجنا بخير وبصحة جيدة رغم ارتفاع درجات الحرارة ووصول أعداد أكبر من المتوقع، شاكرا السلطات السعودية على اهتمامها بالحجاج اللبنانيين وتزويدهم بكل وسائل الأمان وخصهم بحسن الإستقبال".

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وأعلن أن "وفيتين واحدة لبنانية وأخرى لاجئة فلسطينية لأسباب طبيعية حصلتا لغاية ظهر اليوم"، مؤكدا أنه "على تواصل على مدار الساعة مع هيئة رعاية شؤون الحج اللبنانية ووزارة الحج السعودية والسلطات الأمنية للاحاطة الدائمة بحجاجنا".