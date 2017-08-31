أخبار دولية
31 آب 2017 - 08:50
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سلسلة لقاءات للحريري في فرنسا... والأوضاع اللبنانية محورها

الحريري في فرنسا للقاء المسؤولين... Lebanon, news ,lbci ,أخبار باريس, لبنان, فرنسا,سعد الحريري,الحريري في فرنسا للقاء المسؤولين...
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سلسلة لقاءات للحريري في فرنسا... والأوضاع اللبنانية محورها
استهل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لقاءاته في العاصمة الفرنسية باجتماع عقده قبل ظهر اليوم في دارته في باريس مع وزير الخارجية والشؤون الاوروبية الفرنسي جان ايف لودريان في حضور القائم بأعمال السفارة اللبنانية في باريس غادي خوري والسيد نادر الحريري والمستشارين بازيل يارد ونديم المنلا.
 
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وتم خلال اللقاء عرض اخر المستجدات والاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
 
وبعد ظهراليوم، استقبل رئيس الوزراء الفرنسي ادوارد فيليب في قصر ماتينيون، الحريري، حيث تم عرض الاوضاع في لبنان والمنطقة وتداعيات الازمة السورية على الوضع في لبنان.
 
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