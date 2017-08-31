وكالة الطاقة الذرية: إيران تلتزم بحدود رئيسية للاتفاق النووي

التقرير هو الثالث منذ تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في كانون الثاني

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LBCI News Lebanon

أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس أن إيران التزمت بحدود رئيسية لأنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015 مع القوى العالمية الست.

والتقرير هو الثالث منذ تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في كانون الثاني، ووصف ترامب الاتفاق النووي بأنه "الأسوأ على الإطلاق".

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وقال التقرير السري الذي أرسل إلى أعضاء الوكالة إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بلغ 88.4 كيلوغرام في 21 آب وهو أقل كثيرا من حد 202.8 كيلوغرام الذي حدده الاتفاق النووي، مضيفا أن مخزونها من الماء الثقيل، الذي يستخدم في نوع من المفاعلات يمكنه إنتاج البلوتونيوم، بلغ 111 طنا في السابع من آب ويظل أقل من حد 130 طنا بموجب الاتفاق.