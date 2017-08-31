موسكو تدعو واشنطن الى عدم استخدام القوة ضد كوريا الشمالية

اتصال هاتفي بين وزيري خارجية روسيا وواشنطن

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LBCI News Lebanon

دعت موسكو اليوم الخميس واشنطن الى عدم استخدام القوة ضد كوريا الشمالية التي اطلقت صاروخا عبر اجواء اليابان، وذلك في اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البلدين ليل الاربعاء الخميس.

وذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الاميركي ريكس تيلرسون "بضرورة الامتناع عن اي اجراء عسكري تكون تداعياته غير معروفة" بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية.

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ووصف الوزير الروسي ايضا خلال المكالمة التي تمت بمبادرة من الاميركيين اي تشديد للعقوبات ضد بيونغ يانغ بانه "خطير ويأتي بنتائج عكسية".

وشدد لافروف "مجددا على عدم وجود بديل للبحث عن نهج سياسي دبلوماسي لتبديد التوتر في شبه الجزيرة الكورية".