اسبانيا تطلب من سفارة كوريا الشمالية خفض عدد دبلوماسييها

الإعلان

طلبت اسبانيا من سفارة كوريا الشمالية خفض عدد موظفيها احتجاجا على تجارب اطلاق الصواريخ والتجارب النووية.وقالت وزارة الخارجية الاسبانية في بيان ان برامج كوريا الشمالية النووية والبالستية تشكل "تهديدا خطيرا للسلم في المنطقة وللأمن العالمي".وأضافت أنها ابلغت سفارة كوريا الشمالية أن استمرار هذه الأعمال "سيكون لها عواقب على العلاقات الثنائية".واستدعي السفير الكوري الشمالي الى الخارجية لابلاغه قرار خفض الدبلوماسيين، لكن الوزارة لم توضح العدد.ويخدم في سفارة كوريا الشمالية في اسبانيا، التي افتتحت في العام 2014، سفير ودبلوماسيان، حسبما قالت ناطقة باسم وزارة الخارجية الاسبانية وكالة فرانس برسوأوضحت أن على أحد الدبلوماسيين مغادرة البلاد بحلول 30 ايلول المقبل.