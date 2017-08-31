إنقاذ آلاف الناجين من العاصفة هارفي في تكساس...ومقتل 38

أنقذ جنود وأفراد الشرطة وطائرات هليكوبتر وشاحنات خاصة مرتفعة الخميس آلافا من سكان ولاية تكساس الأميركية الذين تقطعت بهم السبل بسبب مياه الفيضانات التي سببتها العاصفة هارفي والتي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 37 شخصا مع اجتياحها ساحل خليج المكسيك هذا الأسبوع.

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وقالت إيلين ديوك القائمة بأعمال وزير الداخلية ان أوامر صدرت لنحو 779 ألفا من سكان تكساس بإخلاء منازلهم بينما فر 980 ألفا طوعا وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع منسوب المياه في الخزانات والأنهار لمزيد من الفيضانات.

ووصلت هارفي إلى اليابسة في مطلع الأسبوع وهي الأقوى التي تجتاح الولاية منذ نصف قرن.

وأعلن مسؤولون محليون ان 38 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم أو يعتقد أنهم توفوا في 6 مقاطعات ويشمل ذلك هيوستون وحولها.