الادارة الاميركية اختارت 4 شركات لبناء نماذج للجدار مع المكسيك

اعلنت الادارة الاميركية الخميس انها اختارت 4 شركات لبناء نماذج جدران اسمنتية مسلحة على الحدود مع المكسيك، وهو مشروع كان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد تعهد به خلال حملته الانتخابية.

وستجري اعمال البناء في خريف هذا العام في منطقة سان دييغو بكاليفورنيا.

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وسيتراوح طول النماذج بين 5,50 و9 امتار. ولم تُعرف الهندسة المعمارية الخاصة بهذه النماذج لكنها ستكون مضادة للتسلق، بحسب دائرة الجمارك الاتحادية وحماية الحدود.

والشركات الاربع هي "كاديل كونستراكشن"، "فيشر ساند أند غرايفل، دي بي آي فيشر إندستريز"، "تكساس ستيرلنغ كونستركشن" و"دبليو جي ييتس واولاده"، وهي تتخذ جميعها من الولايات المتحدة مقرّا.

وكانت وزارة الخارجية المكسيكية اكدت أن المكسيك لن تدفع المال لبناء جدار يسعى ترامب لتشييده في محاولة منه لمنع عبور المهاجرين عبر الحدود. لكنّ الرئيس الاميركي كرر خلال الأيام القليلة الماضية أن المكسيك ستدفع "بطريقة أو باخرى" المال لبناء الجدار.