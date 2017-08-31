هذا ما طلبه رئيس البرلمان الفنزويلي من البابا فرنسيس

الإعلان

دعا رئيس البرلمان الفنزويلي الخميس، البابا فرنسيس الى حض الرئيس نيكولاس مادورو على السماح للمعونات الغذائية بالوصول الى البلاد.وقال خوليو بورغيس في رسالة وجهها الى البابا "ان الواقع يدفعنا الى التحدث معكم من اجل حضّكم على توجيه دعوة عاجلة من اجل ان يتم فورا فتح قناة انسانية" يمكن من خلالها توزيع مواد غذائية وادوية على الحالات الاكثر احتياجا في فنزويلا.كما طلب بورغيس من البابا الدعوة الى "وقف الاضطهاد السياسى" للمعارضين واحترام حقوق الانسان، وذلك وفقا لما جاء في هذه الرسالة المؤرخة 28 اب.وقال رئيس البرلمان "كل اسبوع يموت 4 اطفال بسبب سوء التغذية، ومعدل النقص في الادوية يتجاوز 90 في المئة، وهناك ملايين الفنزويليين الذين يعبرون حدودنا ويهربون من المأساة".واشار الى ان تبرعات ارسلتها الى فنزويلا في الاشهر الاخيرة منظمات مثل كاريتاس تشيلي قد تم رفضها من جانب حكومة مادورو.