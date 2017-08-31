أخبار دولية
31 آب 2017 - 23:43
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الهند تتجه لتنفيذ خطة لربط الأنهار بينما تجتاح الفيضانات البلاد

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الهند تتجه لتنفيذ خطة لربط الأنهار بينما تجتاح الفيضانات البلاد

اعلنت مصادر حكومية ان الهند ستبدأ خلال شهر تقريبا تنفيذ خطة بتكلفة 87 مليار دولار للربط بين بعض أكبر الأنهار في البلاد فيما يراهن رئيس الوزراء ناريندرا مودي على هذا المشروع الطموح للقضاء على الفيضانات وموجات الجفاف.

 

 وتنطوي الخطة العملاقة على الربط بين نحو 60 نهرا منها نهر الجانج وتأمل الحكومة أن تؤدي لتقليل اعتماد المزارعين على الأمطار الموسمية من خلال توفير الري لملايين الأفدنة من الأراضي القابلة للزراعة.

 

وفي الأسابيع الأخيرة شهدت بعض أجزاء من الهند وبنغلادش ونيبال أسوأ فيضانات تجتاحها منذ سنوات.
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