رئيس نيجيريا: الفيضانات شردت اكثر من 100 الف شخص بجنوب البلاد

أعلن الرئيس النيجيري محمد بوخاري مساء الخميس ان اكثر من 100 الف شخص اضطروا للفرار من ديارهم بسبب الامطار الغزيرة والفيضانات في جنوب شرقي نيجيريا.

وقال بوخاري على تويتر "تبلّغتُ بقلق كبير بأنّ الفيضانات في ولاية بينو قد شرّدت وفقا للتقديرات الاولى اكثر من 100 الف شخص".

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واوضح انه طلب من الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ التحرّك، بعد بروز العديد من الادانات عبر وسائل الاعلام المحلية بسبب عدم اتخاذ السلطات للاجراءات.

وقد اقيم مخيمان في عاصمة الولاية لاستقبال الضحايا، لكنهما لن يفتحا ابوابهما قبل نهاية الاسبوع.

هذا، وشهدت ولاية بينو، التي تستمد دخلَها الى حد كبير من الزراعة، العديد من الفيضانات في السنوات الاخيرة، بسبب الامطار الغزيرة وفتح بوابات السد في الكاميرون المجاورة.