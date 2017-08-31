البغدادي حيّ...

رجّح قائد التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا الجنرال ستيفن تاونسند الخميس ان يكون زعيم التنظيم الجهادي ابو بكر البغدادي ما زال على قيد الحياة ومختبئا في مكان ما في وادي الفرات.

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وقال الجنرال الاميركي خلال مؤتمر عبر الهاتف "نحن نبحث عنه كل يوم. لا اظنه مات".

وإذ أقر الجنرال تاونسند بأنه ليست لديه "اي فكرة" عن المكان المحدد لوجود البغدادي، اوضح انه يعتقد ان زعيم التنظيم الجهادي تمكن على الارجح من الفرار مع جهاديين آخرين الى وادي الفرات، وهي منطقة تمتد بين سوريا والعراق، بعد الهجوم الذي شنه التحالف الدولي وحلفاؤه المحليون ضد معاقل التنظيم في الموصل وتلعفر والرقة.

واضاف "المعركة الاخيرة لتنظيم الدولة الاسلامية ستكون في وادي الفرات".

واكد انه "عندما سنعثر عليه اعتقد اننا سنحاول اولا ان نقتله. على الارجح الامر لا يستأهل محاولة اعتقاله".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان اعلن مقتل البغدادي مطلع تموز الحالي. ولم تكن تلك المرة الأولى التي يعلن فيها عن مقتل البغدادي. ففي 22 حزيران اشار الجيش الروسي الى "احتمال" ان يكون البغدادي قتل.