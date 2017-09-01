لندن سترسل عشرات الجنود الاضافيين الى العراق دعما للتحالف الدولي

أعلن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون الخميس ان بريطانيا سترسل كتيبة من عشرات الجنود الاضافيين الى العراق لدعم التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال فالون "اننا نعزز مساهمتنا في مكافحة داعش ونؤدي دورنا الرئيسي في التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة.

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واضاف ان "هذه القوات الاضافية ستدعم العمليات التي تقرّبنا من هزيمة داعش".

وسيتم نشر هذه الكتيبة المكونة من 44 جنديا من كتيبة المهندسين الملكيين لمدة ستة اشهر في قاعدة الاسد الجوية بمحافظة الانبار في غرب العراق بهدف بناء بنية تحتية، بينها ثكنات ومكاتب.

ومع نشر هذه الكتيبة يرتفع الى اكثر من 300 عدد الجنود البريطانيين الموجودين في القاعدة. كما يرتفع الى نحو 600 عديد الجنود البريطانيين في عموم العراق.

وفي قاعدة الاسد ينتشر ايضا مئات المستشارين العسكريين الاميركيين، فضلا عن جنود دنماركيين وعراقيين.