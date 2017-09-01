القضاء الاميركي يحكم بالسجن على مهندس نووي يعمل لحساب الصين

حكمت محكمة اميركية الخميس بالسجن سنتين على مهندس اميركي من اصل تايواني لانه عمل بطلب من شركة صينية حكومية على تجنيد خبراء نوويين في الولايات المتحدة من اجل انتاج وتطوير مكونات نووية في الصين.

وأعلنت وزارة العدل الاميركية في بيان الخميس ان هذا الحكم بالسجن مع التنفيذ مرفق باخضاعه للمراقبة لمدة عام بعد الافراج عنه وغرامة قدرها 20 الف دولار.

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كما اعلن قاض فدرالي الحكم الخميس في محكمة في ولاية تينيسي.

وكان المتهم جوسيونغ المعروف باسم الن هو، ولد في تايوان وحصل على الجنسية الاميركية. وقالت الوزارة انه اعترف بالتهم الموجهة اليه في كانون الثاني المشاركة بطريقة غير مشروعة في انتاج وتطوير مكونات نووية خاصة خارج الولايات المتحدة بدون موافقة وزارة الطاقة الاميركية، في مخالفة للقانون.