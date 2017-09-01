أخبار دولية
01 أيلول 2017 - 01:21
Back

القضاء الاميركي يحكم بالسجن على مهندس نووي يعمل لحساب الصين

المتهم جوسيونغ المعروف باسم الن هو ولد في تايوان وحصل على الجنسية الاميركية Lebanon, news ,lbci ,أخبار القضاء الاميركي,تايوان,المتهم جوسيونغ المعروف باسم الن هو ولد في تايوان وحصل على الجنسية الاميركية
episodes
القضاء الاميركي يحكم بالسجن على مهندس نووي يعمل لحساب الصين

حكمت محكمة اميركية الخميس بالسجن سنتين على مهندس اميركي من اصل تايواني لانه عمل بطلب من شركة صينية حكومية على تجنيد خبراء نوويين في الولايات المتحدة من اجل انتاج وتطوير مكونات نووية في الصين.

 

 وأعلنت وزارة العدل الاميركية في بيان الخميس ان هذا الحكم بالسجن مع التنفيذ مرفق باخضاعه للمراقبة لمدة عام بعد الافراج عنه وغرامة قدرها 20 الف دولار.

 
الإعلان

 كما اعلن قاض فدرالي الحكم الخميس في محكمة في ولاية تينيسي.

 

 وكان المتهم جوسيونغ المعروف باسم الن هو، ولد في تايوان وحصل على الجنسية الاميركية. وقالت الوزارة انه اعترف بالتهم الموجهة اليه في كانون الثاني المشاركة بطريقة غير مشروعة في انتاج وتطوير مكونات نووية خاصة خارج الولايات المتحدة بدون موافقة وزارة الطاقة الاميركية، في مخالفة للقانون.

إقرأ أيضاً